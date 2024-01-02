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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان جايبله بنت في عشة واختلفوا.. كواليس وأسرار جريمة عريس العياط

عريس العياط
عريس العياط

جريمة عريس العياط والتي كشفتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بعدما تم التوصل إلى أن الجريمة ارتكبت بسبب سهرة حمراء وفتاة ليل، حيث اختلف المجني عليه مع صديقه الذي وعده بإحضار فتاة له في عشة داخل أرض زراعية.

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القصة الكاملة لمقتل عريس العياط

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى مع، لاتهامه بقتل عريس العياط، حيث مثل أمام النيابة أصدقاء المجني عليه شهود العيان على الجريمة الذي أرشدوا عن هوية المتهم عقب هروبه حيث اعترفوا ان خلاف على "ليلة حمراء" مع فتاة أحضرها المتهم للمجني عليه وراء وقوع الجريمة.

وقال المتهم في واقعة عريس العياط: «عارف ان شغلتي مش شغلة الرجالة بس انا كنت متعود أجيب بنات للمجني عليه مقابل فلوس بنتفق عليها وأرتب مقابلتهم في عشة بالأراضي الزراعية عشان محدش يشوفنا من أهل البلد"، مضيفًا:"بعد فترة قليلة من جواز المجني عليه حوالي 4 أو 5 شهور لقيته بيكلمني بيقولي عايزين نرجع ليالينا هاتلي بنت على مزاجك وتعالى في العشّة بالليل وفعلا اتفقت مع البنت اللي هاخدها وروحت قابلته الأول من غيرها عشان أضمن فلوسي بس اتفاجئت بيه معاه أصحابه».

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وتابع المتهم بقتل عريس العياط «قلتله إحنا اتفقنا عليك إنت بس مش اصحابك والفلوس دي متنفعش كده مش هجيب البنت لقيته اتعصب واتخانق معايا وقالي وإنت مالك نبقى واحد ولا عشرين انت تجيب البنت وتاخد فلوسك وخلاص مش هتبوظلي الليلة عشان طمعك، والصوت بدأ يعلى وأصحابه بيحاولوا يهدوه لقيته طلع سكيــ.نة من جلابيته وحاول يضربني بيها جرح ايدي في ثواني خدتها منه وغرستها في صدره لقيت صحابه بيهربوا من المكان ضربته تاني كذا ضربة ولما وقع على الأرض هربت أنا كمان وبعدما تاني يوم سمعت من أهل البلد أنهم لقوه مقتول فهربت بره البلد خالص لحد ما لقيت البوليس بيقبض عليا".

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثمان شخص يرتدي كامل ملابسه وبه أصابات قطعية وذبحية في مختلف أنحاء الجسد وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

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