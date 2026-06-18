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رفع 520 طن مخلفات والتعامل مع 19 بؤرة بمراكز الغربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رفع 520 طن مخلفات والتعامل مع 19 بؤرة بمراكز الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات والقضاء على بؤر تجمعات القمامة التاريخية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة متواصلة تستهدف تحسين مستوى النظافة العامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري، والتعامل الفوري مع التراكمات والمخلفات بالشوارع والميادين.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت جهود الحملة عن التعامل مع 19 بؤرة لتجمعات القمامة، حيث تم الانتهاء من إزالة 16 بؤرة إزالة كلية بالكامل، إلى جانب تنفيذ إزالة جزئية لـ3 بؤر أخرى، بإجمالي 520 طنًا من المخلفات والقمامة التي تم رفعها ونقلها إلى الأماكن المخصصة، في إطار تحرك ميداني مكثف للقضاء على التراكمات التاريخية وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل على مدار اليوم من خلال فرق النظافة والمعدات الثقيلة وسيارات النقل، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمنع عودة التراكمات مرة أخرى، مشددًا على استمرار الحملات اليومية بكافة المراكز والمدن للحفاظ على مستوى النظافة وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في الشارع.

توجيهات محافظ الغربية 

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها الشاملة للقضاء النهائي على بؤر القمامة التاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة وصحية لأهالي الغربية، مؤكدًا أن ملف النظافة العامة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي ويحظى بمتابعة مستمرة على مدار الساعة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل شوارع رئيسية تحسبن الخدمات ميادين

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