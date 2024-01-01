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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرق منه 2 مليون جنيه .. موعد محاكمة مدير أعمال حلمي بكر

صدى البلد

حددت جهات التحقيق بالجيزة جلسة 8 يناير الجارى أولي جلسات محاكمة ن .أ مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر بتهمة الاستيلاء منه علي 2 مليون جنيه.

 

كشف امر إحالة المتهم ن .أ مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر السابق في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية ، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات أن المتهم في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، قام بالإستيلاء علي المبالغ المالية المبينة بالاوراق و المملوك للمجني عليه / حلمى عيد محمد بكر و كان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بمشروع كاذب .

واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامى سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري.  

وكشف سامح ثابت في أقواله أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

 

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فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.

وكان محامى الموسيقار حلمى بكر حرر بلاغا يحمل أحوال رقم ۲۳۰۳۰ جنح يتهم فيه مدير أعمال موكله بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيها مصر.

واتهم البلاغ المشكو في حقه والذي كان يعمل مدير أعمال لموكله الموسيقار حلمى بكر بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه مصري بعد إيهامه يربط المبلغ المالى خاصته في بنك في أحد البنوك  بشهادة 18  بالمائة وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.

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