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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصطفى كامل أمام زوجة حلمي بكر في مديرية أمن الجيزة لسبب مثير

صدى البلد

اتهمت سماح عبدالرحمن، زوجة الموسيقار حلمي بكر، في بلاغ رسمي بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بالتشهير بها والإساءة إلى سمعتها.

 

وجاء في البلاغ أن مصطفى كامل قال في حوارات صحفية إنه صديق شخصي للموسيقار حلمي بكر، وكان يدافع عنه حتى ضد البلطجية الذين كانت زوجته تستأجرهم لضربه.

 

وردًا على اتهام زوجة حلمي بكر له، قال مصطفى كامل، في تصريحات صحفية: «مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمى والمنتج أحمد فوزي، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي».

 

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وأضاف: «أتمنى لـ حلمي بكر الشفاء العاجل ويقوم لنا بالسلامة، طول الوقت أقف معه في أزماته الصحية وغيرها، وواجب عليا وعمرى ما أتخلى عنه، ولا شيء يحدث معه من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين إلا بعلمي وتخطيطي حتى الآن»، مشيرًا إلى أنه تدخل في حل أزمة النصب الأخيرة التي تعرض لها الموسيقار حلمي بكر، و«حاولت أحل الموضوع وأفضل أدافع عنه طول الوقت».

 

ومن المقرر أن تنظر النيابة العامة في بلاغ زوجة حلمي بكر، وتحقق مع مصطفى كامل في اتهامه بالتشهير والإساءة إلى سمعتها.

حلمي بكر نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الموسيقار حلمي بكر

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