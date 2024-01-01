مع بداية عام 2024.. علاج حلمي بكر على نفقة الدولة

لازال يعاني الموسيقار الكبير حلمي بكر من أمراض عدة والتى تسبب فيها تقدمه فى السن خاصة بعد تعرضه لعملية نصب كبيرة أدت إلى خسارته مبلغ 2 مليون جنيه.



ونظرا لما قدمه الموسيقار الكبير حلمي بكر للفن على مدار أكثر من 50 عام تم اصدار قرار فى الساعات الأولى من صباح اليوم لعلاجه على نفقة الدولة بأحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.



وهو الأمر الذى أكدته سماح القرشي زوجته مشيرة أنها من المفترض أن تنقل حلمي بكر بعد ساعات قليلة من الآن لإحدى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.





مصطفى كامل وبداية أزمته مع زوج حلمي بكر

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه يعتبر الموسيقار حلمى بكر بمثابة شقيقه الأكبر، مشيرا إلى أنه دائم التواصل معه .



رد مصطفى كامل على زوجة حلمي بكر



وتابع نقيب الموسيقيين: "مفيش بيني وبينه أى شيء ممكن يزعلنا من بعض، وأتمنى له الشفاء العاجل ويقوم لنا بالسلامة".



واستطرد: "طول الوقت أقف معه في أزماته الصحية وغيرها، وواجب عليا وعمري ما أتخلى عنه، ولا شيء يحدث معه من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين إلا بعلمي وتخطيطي حتى الآن".



وأكد أنه تدخل في حل أزمة النصب الأخيرة التي تعرض لها الموسيقار حلمى بكر، متابعا: "حاولت أحل الموضوع، وهفضل أدافع عنه طول الوقت".

انتقاد زوجة حلمي بكر لمصطفى كامل



وعن انتقاد زوجة حلمي بكر له طول الوقت، قال: "مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمي والمنتج أحمد فوزي، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي".



يمر الموسيقار حلمى بكر بلحظات صعبة خلال الأيام الماضية بعدما تعرض لأزمة صحية تسببت في عدم قدرته على تحريك قدميه بشكل كامل، ويلتزم الفراش منذ هذه الأزمة لتلقي العلاج.