6 ضحايا.. ضبط سائق الونش المتسبب في حادث محور الفريق كمال عامر

القت الاجهزة الامنية بالجيزة القبض على سائق الونش الذي تسبب في سقوط "كمرة خرسانية" اثناء رفعها على محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية انه اثناء تركيب الكمر الخرساني أعلى الوصلة الرابطة بين محور صفط اللبن ومحور الفريق كمال عامر، وأثناء رفع «الونش» لكمر خرساني طوله 20 مترًا لتثبيته انشطر إلى نصفين ما أدى إلى سقوطه على عدد من العمال وهو ما تسبب في مصرع أحدهم واصابة 5 اخرين.

وأفادت التحريات بأنه اثناء القيام بأعمال الانشاءات ورفع ونش ضخم لكمرة خرسانية سقطت منه بشكل مفاجئ لتسقط على عمال في الأسفل ما أدى لمصرع أحدهم وإصابة 5 آخرين تم نقلهم الى المستشفى.

وتجرى الأوناش المختصة رفع حطام الكمرة الخرسانية بينما تتولى الإدارة العامة لمرور الجيزة تسيير حركة المرور لما تسبب فيه الحادث من كثافات مرورية في المنطقة.

وكشفت الفحص الأولى للاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر ببولاق الدكرور حيث تبين ان "كمرة خرسانية" سقطت اثناء تركيبها.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا من أهالي منطقة بولاق الدكرور بسقوط جزء من محور الفريق كمال عامر من ناحية منطقة بولاق الدكرور وسقوط ضحايا، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والدفع بقوات الحماية المدنية مدعمة بقوات الإنقاذ البري.

وانتقل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية الى موقع الحادث على راس قوات امنية لفحص البلاغ وبيان عدد الإصابات والوفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.