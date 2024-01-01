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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كمرة خرسانية سقطت أثناء التركيب.. ماذا حدث في محور الفريق كمال عامر؟

صدى البلد

كشفت الفحص الأولى للأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر ببولاق الدكرور حيث تبين أن "كمرة خرسانية" سقطت أثناء تركيبها. 

وانهار جزء من محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور وترددت أنباء عن سقوط إصابات ووفيات ويجرى فحص البلاغ لحصر عدد الضحايا. 

 

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تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال اختبار أحمال لمحور الفريق كمال عامر بالجيزة

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غلق محور الفريق كمال عامر للقادم من الطريق الدائري..تعرف على التحويلات المرورية

تلقت غرفة النجدة بلاغا من أهالي منطقة بولاق الدكرور بسقوط جزء من محور الفريق كمال عامر من ناحية منطقة بولاق الدكرور وسقوط ضحايا، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والدفع بقوات الحماية المدنية مدعمة بقوات الإنقاذ البري. 

 

انتقل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية الى موقع الحادث على رأس قوات أمنية لفحص البلاغ وبيان عدد الاصابات والوفيات في حالة حدوثها ومازال الفحص جاريا. 

محور الفريق كمال عامر الفريق كمال عامر كمرة خرسانية الجيزة بولاق الدكرور

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