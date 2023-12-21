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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال اختبار أحمال لمحور الفريق كمال عامر بالجيزة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إجراء تحويلات مرورية؛ لتنفيذ أعمال اختبار أحمال لمحور الفريق كمال عامر بالجيزة.


وأشارت الإدارة العامة إلى أنه تزامنا مع تنفيذ أعمال اختبار أحمال لمحور الفريق كمال عامر بالإتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" إلى القوس الغربي "تحديدا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل، فسيتم الغلق الكلي لتلك المنطقة.


وأوضحت أن تنفيذ تلك الأعمال سيكون لمدة يومين، اعتبارا من يوم غد الجمعة، إبتداء من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا، ويوم بعد غد السبت، إبتداء من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا.


وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة، قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وكذلك التنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 

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