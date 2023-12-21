غلق محور الفريق كمال عامر للقادم من الطريق الدائري..تعرف على التحويلات المرورية

أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية لتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير وصيانة الطرق والمحاور والكبارى بنطاق المحافظة.

وستقوم الشركة القائمة على أعمال محور الفريق كمال عامر بتنفيذ أعمال إختبار أحمال المحور بالإتجاه القادم من الطريق الدائرى " محور المنيب " إتجاه الطريق الدائرى " القوس الغربى " تحديداً المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

وتشير محافظة الجيزة أن الامر سوف يستلزم تنفيذ غلق كلى بالإتجاه المذكور لمدة يومين على النحو التالى :-

يوم الجمعة الموافق 22/12/2023 إبتداءاً من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً.

يوم السبت الموافق 23/12/2023 إبتداءاً من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة القائمة على الأعمال بإتخاذ مايلزم نحو إرشاد قائدى المركبات بمحيط الأعمال وتيسير حركة المرور مع مراعاة التوقيتات المعلنة للإنتهاء من الأعمال وعودة حركة المرور أعلى المحور لطبيعتها فور الإنتهاء.

كما كلف محافظ الجيزة رؤساء أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة اي معوقات .

وقامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.