انهيار جزء من محور الفريق كمال عامر ببولاق الدكرور

انهار جزء من محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور ويجرى فحص البلاغ لحصر عدد الضحايا.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من أهالي منطقة بولاق الدكرور بسقوط جزء من محور الفريق كمال عامر من ناحية منطقة بولاق الدكرور وسقوط ضحايا.

وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والدفع بقوات الحماية المدنية مدعمة بقوات الإنقاذ البري.

وانتقل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية الى موقع الحادث على راس قوات امنية لفحص البلاغ وبيان عدد الاصابات والوفيات في حالة حدوثها ومازال الفحص جاريا.