مصرع عامل وإصابة 2 في سقوط كمرة خرسانية بمحور الفريق كمال عامر

كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين من العاملين في مشروع انشاء محور الفريق كمال عامر اثر سقوط "كمرة خرسانية" أثناء رفعها بالونش.

وشرحت التحريات أنه اثناء القيام باعمال انشاءات ورفع ونش ضخم لكمرة خرسانية سقطت منه بشكل مفاجئ لتسقط على عمال في الأسفل ما أدى لمصرع أحدهم وإصابة 2 آخرين فتم نقلهم الى المستشفى وتجرى الأوناش المختصة رفع حطام الكمرة الخرسانية بينما تتولى الادارة العامة لمرور الجيزة تسيير حركة المرور لما تسبب فيه الحادث من كثافات مرورية في المنطقة.

وكشفت الفحص الأولى للاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات سقوط جزء من محور الفريق كمال عامر ببولاق الدكرور حيث تبين ان "كمرة خرسانية" سقطت أثناء تركيبها.

وانهار جزء من محور الفريق كمال عامر بمنطقة بولاق الدكرور وترددت أنباء عن سقوط اصابات ووفيات ويجرى فحص البلاغ لحصر عدد الضحايا.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من أهالي منطقة بولاق الدكرور بسقوط جزء من محور الفريق كمال عامر من ناحية منطقة بولاق الدكرور وسقوط ضحايا، وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والدفع بقوات الحماية المدنية مدعمة بقوات الإنقاذ البري.

وانتقل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية الى موقع الحادث على راس قوات امنية لفحص البلاغ وبيان عدد الاصابات والوفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.