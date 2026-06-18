محافظ الوادي الجديد تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بنسبة نجاح 86%

اعتمدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٨٦ %، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدّم للامتحانات ٥٥٦٨ طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم ٤٧٧٤طالبًا فيما تغيب ٢٣ طالبًا. كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادية المهنية ٧٠ ٪ والصم وضعاف السمع ١٠٠%.

وقدّمت محافظ الوادي الجديد التهنئة لأوائل المحافظة البالغ عددهم ٢٠ طالبًا وطالبة، حصلوا جميعهم على الدرجة النهائية، كما هنأت جميع الناجحين والناجحات على مستوى المحافظة، متمنيةً لهم مزيدًا من النجاح و التفوق في مسيرتهم التعليمية.

هذا وسيتم إعلان النتيجة كاملة بعد قليل عبر التطبيق الإلكتروني التالي:

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