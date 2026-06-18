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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد فتحي يشارك في عمومية الاتحاد العربي لكرة اليد بالسعودية.. اليوم

خالد فتحي
خالد فتحي
عبدالله هشام

توجه خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي لكرة اليد التي تُعقد اليوم بمدينة جدة، بمشاركة رؤساء وممثلي الاتحادات العربية الأعضاء.

وتكتسب الجمعية العمومية أهمية خاصة هذا العام، حيث تشهد اعتماد التقارير الإدارية والمالية الخاصة بالاتحاد العربي، إلى جانب إجراء انتخابات اللجنة التنفيذية واختيار مجلس الإدارة الذي سيتولى قيادة الاتحاد خلال الدورة الجديدة 2026 – 2028.

ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات مناقشات حول سبل تطوير مسابقات وأنشطة الاتحاد العربي، وتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية، بما يسهم في دعم انتشار وتطور كرة اليد العربية خلال المرحلة المقبلة.

ويحرص الاتحاد المصري لكرة اليد على التواجد الفاعل في مختلف الاجتماعات والمحافل القارية والعربية، انطلاقًا من دوره المؤثر ومكانته البارزة على خريطة كرة اليد العربية والدولية.

خالد فتحي كرة اليد السعودية للاتحاد العربي لكرة اليد الاتحاد المصري لكرة اليد

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