الناجح يرفع إيده.. يمنى شاكر الثالثة على الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج تكشف أسرار تفوقها

وسط أجواء من الفرحة والسعادة التي عمت أسرتها ومعلميها، خطفت الطالبة يمنى شاكر الأنظار بعدما حصدت المركز الثالث على مستوى منطقة سوهاج الأزهرية في الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، لتضيف اسمها إلى قائمة المتفوقين الذين رفعوا راية التميز والاجتهاد في واحدة من أهم المراحل التعليمية.

قصة تفوق دراسية ملهمة

وقالت يمنى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن لحظة إعلان النتيجة كانت من أسعد اللحظات في حياتها، خاصة بعدما رأت ثمرة تعب عام دراسي كامل من المذاكرة والالتزام والحرص على التفوق في جميع المواد الدراسية.

وأضافت أن النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تنظيم الوقت والاهتمام بحضور الدروس ومراجعة المناهج أولًا بأول دون تأجيل.

وأكدت الطالبة المتفوقة أن دعم أسرتها كان العامل الأهم في رحلة نجاحها، موضحة أن والديها لم يبخلا عليها بالتشجيع والمساندة طوال العام الدراسي، كما كان لمعلماتها ومعلميها دور كبير في تبسيط المعلومات وتحفيزها على الاستمرار في المنافسة على المراكز الأولى.

وأشارت ابنة سوهاج إلى أنها كانت تخصص ساعات يومية للمذاكرة، مع الحرص على الحصول على قسط كافٍ من الراحة، مؤكدة أن التوازن بين الدراسة والراحة ساعدها على التركيز وتحقيق أفضل النتائج، كما وجهت رسالة إلى زملائها وزميلاتها قائلة: "النجاح محتاج تعب وصبر، واللي يحط هدف قدامه ويجتهد أكيد هيوصل له".

وعن طموحاتها المستقبلية، أوضحت أنها تحلم بمواصلة التفوق خلال المراحل التعليمية المقبلة، وأنها تسعى إلى تحقيق مراكز متقدمة في جميع سنوات دراستها، معربة عن أمنيتها في الالتحاق بإحدى الكليات المرموقة عندما تكبر لتخدم مجتمعها ووطنها.

ومن جانبها، أشادت أسرة الطالبة بما حققته من إنجاز، مؤكدين أن التفوق جاء نتيجة اجتهادها والتزامها منذ بداية العام الدراسي، فيما أعرب عدد من معلميها عن فخرهم بما وصلت إليه، متوقعين لها مستقبلًا دراسيًا واعدًا.

ويأتي تفوق يمنى شاكر ضمن سلسلة من النجاحات التي حققها طلاب وطالبات الأزهر الشريف بمحافظة سوهاج هذا العام، في تأكيد جديد على أن الاجتهاد والطموح يظلان الطريق الأقصر نحو التميز، وأن وراء كل طالب متفوق قصة كفاح تستحق أن تُروى.