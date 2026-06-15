قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
داعما لمصر.. أحمد موسى يقدم حلقة اليوم بقميص المنتخب
مدبولي يشدد على سرعة الإنتهاء من أعمال تدقيق ورقمنة أصول الأوقاف المصرية
وزير البترول يبحث مع إيني الإيطالية خطط زيادة انتاج الغاز وحفر آبار جديدة
دار الإفتاء: غدا الثلاثاء أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1448هـ
مباراة مصر وبلجيكا أبرز محتوى برنامج على مسؤوليتي مع أحمد موسى اليوم
النسناسة سوزي تحسمها وتتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا عبر صدى البلد.. فيديو
145 ألف دولار شهريا.. عموتة يصطحب 4 مساعدين أجانب في مهمته مع الأهلي
وزير التعليم: لا تهاون مع أي مخالفة أو تقصير في امتحانات الثانوية العامة 2026
سخرية وتحدٍ.. السنغال تضرب ولا تبالي في المونديال
قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد
مفاجأة أصحاب الأرض .. من هو علي أحمد المتألق مع كندا ضد البوسنة والهرسك؟
زيارة محمد بن زايد للقاهرة تؤكد قوة الشراكة المصرية الإماراتية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الناجح يرفع إيده.. يمنى شاكر الثالثة على الشهادة الابتدائية الأزهرية بسوهاج تكشف أسرار تفوقها

أسرة الطالبة يمنى
أسرة الطالبة يمنى
سوهاج _ أنغام الجنايني

وسط أجواء من الفرحة والسعادة التي عمت أسرتها ومعلميها، خطفت الطالبة يمنى شاكر الأنظار بعدما حصدت المركز الثالث على مستوى منطقة سوهاج الأزهرية في الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، لتضيف اسمها إلى قائمة المتفوقين الذين رفعوا راية التميز والاجتهاد في واحدة من أهم المراحل التعليمية.

قصة تفوق دراسية ملهمة

وقالت يمنى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن لحظة إعلان النتيجة كانت من أسعد اللحظات في حياتها، خاصة بعدما رأت ثمرة تعب عام دراسي كامل من المذاكرة والالتزام والحرص على التفوق في جميع المواد الدراسية.

وأضافت أن النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تنظيم الوقت والاهتمام بحضور الدروس ومراجعة المناهج أولًا بأول دون تأجيل.

وأكدت الطالبة المتفوقة أن دعم أسرتها كان العامل الأهم في رحلة نجاحها، موضحة أن والديها لم يبخلا عليها بالتشجيع والمساندة طوال العام الدراسي، كما كان لمعلماتها ومعلميها دور كبير في تبسيط المعلومات وتحفيزها على الاستمرار في المنافسة على المراكز الأولى.

وأشارت ابنة سوهاج إلى أنها كانت تخصص ساعات يومية للمذاكرة، مع الحرص على الحصول على قسط كافٍ من الراحة، مؤكدة أن التوازن بين الدراسة والراحة ساعدها على التركيز وتحقيق أفضل النتائج، كما وجهت رسالة إلى زملائها وزميلاتها قائلة: "النجاح محتاج تعب وصبر، واللي يحط هدف قدامه ويجتهد أكيد هيوصل له".

وعن طموحاتها المستقبلية، أوضحت أنها تحلم بمواصلة التفوق خلال المراحل التعليمية المقبلة، وأنها تسعى إلى تحقيق مراكز متقدمة في جميع سنوات دراستها، معربة عن أمنيتها في الالتحاق بإحدى الكليات المرموقة عندما تكبر لتخدم مجتمعها ووطنها.

ومن جانبها، أشادت أسرة الطالبة بما حققته من إنجاز، مؤكدين أن التفوق جاء نتيجة اجتهادها والتزامها منذ بداية العام الدراسي، فيما أعرب عدد من معلميها عن فخرهم بما وصلت إليه، متوقعين لها مستقبلًا دراسيًا واعدًا.

ويأتي تفوق يمنى شاكر ضمن سلسلة من النجاحات التي حققها طلاب وطالبات الأزهر الشريف بمحافظة سوهاج هذا العام، في تأكيد جديد على أن الاجتهاد والطموح يظلان الطريق الأقصر نحو التميز، وأن وراء كل طالب متفوق قصة كفاح تستحق أن تُروى.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج طالبة الشهادة الابتدائية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزارة الاستثمار تطلق موقعها الجديد لدعم مجتمع الأعمال وتيسير بيئة الاستثمار في مصر

مرتبات

بعد 6 أيام.. آخر مرتبات للموظفين في الحكومة بالسنة المالية |تفاصيل

قطع المياه

لمدة 16 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق بمحافظة الجيزة مساء الجمعة

بالصور

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة لمواجهة الحرارة وخفض استهلاك الكهرباء

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد