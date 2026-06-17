وليد الحلفاوي ينضم لقائمة المبدعين المشاركين بمسلسل «القصة الكاملة» | خاص

علم “صدى البلد” أن المخرج وليد الحلفاوي قد انضم إلى فريق صناع مسلسل "القصة الكاملة"، الذي يتولى إنتاجه المخرج والمنتج مجدي الهواري، في خطوة جديدة تعزز قائمة المبدعين المشاركين في المشروع الدرامي الذي يعتمد على تقديم حكايات مُنفصلة مستوحاة من وقائع وقصص حقيقية.



ويُعد "القصة الكاملة" من الأعمال المنتظرة، حيث يقوم على تقديم مجموعة من الحكايات المتنوعة، يتولى إخراج كل منها مخرج مختلف، ضمن رؤية إنتاجية تهدف إلى تقديم تجارب درامية متجددة تجمع بين التشويق والطرح الإنساني.



وكان وليد الحلفاوي قد أوضح خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة” مؤخرًا أن له تجربة واحدة جمع فيها بين الكتابة والإخراج في فيلم "وش في وش"، لافتًا إلى أنه يسعى لتكرار هذه التجربة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن أصدقاء والده، ومن بينهم الفنان يحيى الفخراني والفنان صلاح السعدني، كانوا بمثابة أعمام لهم، وقد نشأ بينهم وفي وسطهم، ما شكّل جزءًا مهمًا من شخصيته.



وأشار وليد الحلفاوي إلى أنه يسير على نفس نهج والده الفنان نبيل الحلفاوي، مؤكدًا أنه بدأ من الصفر دون أي مساعدة مباشرة من والده، الذي كان حريصًا على عدم تقديم مُجاملات مهنية له، وهو ما ساعده على الاجتهاد وبناء نفسه بشكل مستقل، معتمدًا على العمل والاستمرارية كعامل أساسي في النجاح.