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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكاية فتاة ساقية مكي.. أقامت علاقة مع خطيبها السابق وألقت صغيرها بالقمامة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

فتاة ساقية مكي والتي ألقت رضيعها حديث الولادة بمساعدة والدتها وسائق توك توك «خطيب شقيقتها» في صندوق قمامة بمنطقة العمرانية بعدما وضعته في إحدى العيادات بعد علاقة غير شرعية مع خطيبها السابق، وقامت بالتخلص منه في صندوق القمامة.

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القصة الكاملة لجريمة فتاة ساقية مكي في الجيزة

تفاصيل مثيرة شهدتها جريمة فتاة ساقية مكي، فهي فتاة في العقد الثالث من العمر كانت مخطوبة لشاب وتم فسخ الخطبة، وبعد فترة تمت خطبتها على شاب آخر إلا أنها في هذا الوقت خدعت خطيبها وعادت للتحدث مع خطيبها السابق في الهاتف عدة مرات، وبعد فترة تحولت المكالمات إلى مقابلة.

ذهبت فتاة ساقية مكي إلى خطيبها السابق في منزله وأقامت معه علاقة غير شرعية نتج عنه سفاحا، وقامت بمعاونة والدتها وخطيب شقيقتها - سائق التوك توك - بالذهاب إلى عيادة في الجيزة للتخلص منه ثم القت الرضيع في صندوق قمامة في ساقية مكي خوفا من الفضيحة.

وباشرت النيابة في الجيزة التحقيقات في واقعة فتاة ساقية مكي، حيث تبين أنها القت الرضيع في صندوق قمامة بمساعدة والدتها وخطيب أختها، وأن الطفل الرضيع ناتج عن علاقة غير شرعية بينها وبين خطيبها السابق، حيث كانت مخطوبة له قبل فترة وتم فسخ الخطوبة، وبعد ذلك ارتبطت بشاب آخر وتمت خطبتها عليه، إلا أنها عادت إلى خطيبها السابق وأقامت معه علاقة محرمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثمان رضيع في صندوق قمامة بمنطقة ساقية مكي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم العثور على جثمان رضيع حديث الولادة وتم إيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة في الجيزة.

وكشفت التحريات الأمنية لأجهزة امن الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة وسيدة وسائق توك توك، قاموا بإلقاء الرضيع في صندوق قمامة وعقب تقنين الاجراءات القت أجهزة أمن الجيزة القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا ان الصغير من علاقة غير شرعية بين الفتاة وخطيبها السابق وعاونتها والدتها وخطيب شقيقها في التخلص منه.

فتاة ساقية مكي صندوق قمامة علاقة محرمة الجيزة سائق التوك توك

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