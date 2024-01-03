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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

متخطيا أحمد سعد.. تامر حسني يتصدر قائمة يوتيوب لأكثر المطربين المصريين مشاهدة

تامر حسني
تامر حسني

تصدر النجم تامر حسني القائمة السنوية لأكثر الفنانين المصريين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بـ3 مليارات و500 مليون مشاهدة.

وضمت القائمة، كل من «أحمد سعد، محمد حماقي، شيرين، حمزة نمرة، حمادة هلال، تامر عاشور، محمود العسيلي، رامي صبري، روبي».

أغنية هرمون السعادة

وكان النجم تامر حسني قد طرح فى عام 2023 مجموعة مختلفة من الأغنيات، منها: المقسوم، والدراما، والكلاسيك، واستطاع بها تحقيق الرقم القياسي في عدد مرات المشاهدة، وعلى رأس هذه القائمة، أغنية هرمون السعادة، التي قدمها في فيلمه الشهير «تاج».

أغنية هرمون السعادة 

حققت أغنية هرمون السعادة نجاحا كبير على مختلف المنصات وليس اليوتيوب فقط، حيث كانت من أهم الأغنيات التى تم طرحها فى عام 2023.

وخلال حفلات تامر حسني عام 2023، حققت أغنية هرمون السعادة نجاحا كبيرا أيضا، ومن أهم هذه الحفلات، حفل مهرجان العلمين الذي قدم فيه لأول مرة أغنية هرمون السعادة، وطلب منه الجمهور إعادتها أكثر من مرة. 

أغاني تامر حسني فى 2023

قدم تامر حسني خلال هذا العام أيضا، أغاني: "مش هتغير عشان حد، فرحة رمضان، حالتي صعبة، أنت، بتفكرني ساعات، عديها» لصالح إحدى الشركات العالمية.
 

أحدث أغنيات تامر حسني 

نشر المطرب  تامر حسني فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من كواليس كليب موحشتكيش وهي إحدى أغنيات ألبوم هرمون السعادة. 

وقدم تامر حسني أغنية موحشتكيش لأول مرة منذ ساعات قليلة خلال حفل ليلة رأس السنة بكورنيش أبو ظبي، استعداد لطرحها بشكل رسمي

تامر حسني يحتفل بالعام الجديد مع أسرته

نشر الفنان تامر حسني صورة بصحبة زوجته السابقة بسمة بوسيل وأولاده ليهنئ جمهوره بمناسبة رأس السنة ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلق تامر حسني على الصورة" “كل سنة وأنتوا طيبين.. ويا رب أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية”.

النجم تامر حسني تامر حسني يوتيوب أغنية هرمون السعادة أكثر المطربين المصريين مشاهدة

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