هتسمعوا أخبار كويسة | شعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى للمستهلكين

كشف جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، تطورات الأسعار في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أنه تمت زيادة في الأسعار بنسبة 15% بداية من شهر يناير الحالي.



وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك عروض على الأجهزة الكهربائية البسيطة حاليا وذلك بعد زيادات تمت على بعض الأجهزة الكهربائية مستمرة.



وتابع أن الزيادة بنسبة 15% وهذه الزيادة من المصنع وليس من التاجر، مستدركا أن النصف الثاني من العام الحالي يحدث استقرار في الأسعار بسبب الرخصة الذهبية.