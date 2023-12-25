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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وافي أبو سمرة: ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية الفترة القادمة لهذه الأسباب

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية الفترة المقبلة متأثرة بارتفاع وتغير أسعار الشحن نتيجة التوترات السياسية التي يشهدها العالم، مشيرا في الوقت نفسه إلى اختفاء منتجات بعض العلامات التجارية لشركات بعينها.

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وقال أبو سمرة في تصريحات صحفية اليوم، أن أغلب أصناف الأجهزة الكهربائية تباع ب(أوفر برايس)، نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين علي شراء الدولار والمضاربة فيه، موضحا أن المواطن الذي يقوم بشراء الدولار وتخزينه للمضاربة فيه كنوع من الادخار والاستثمار للاستفادة من فرق الأسعار هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الدولار بهذا الشكل المبالغ فيه في السوق السوداء، مطالبا المؤسسات الدينية بتوعية المواطنين بالمسؤولية الشرعية تجاه هذه المضاربات التي تعد نوعا من أنواع الاحتكار الذي يتنافي مع تعاليم الأديان.

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وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، أن الكلام عن تعويم قادم مجرد تكهنات ليس لها أساس أو مصدر.
وأكد أبو سمرة، أن الإشاعات هي أكبر خطرا حقيقيا يواجه الدولة المصرية ويعرقل مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة، وهو السبب الرئيسي في اضطراب الأسواق الذي نشهده، والتوتر في الأسعار الذي ألم بعدد من السلع الأساسية.

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