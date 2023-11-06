عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الأجهزة الكهربائية: المواطن لم يعد قادرا على الشراء.. ونناشد الحكومة التدخل..فيديو

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

قال جورج سيدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، إن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنحو 15%.

txt

شعبة الأجهزة الكهربائية: تجار مصر جاهزون لتقديم كل ما يلزم للأخوة الفلسطينيين

txt

الأجهزة الكهربائية: قرارات الرئيس تؤكد للمستثمرين جدية الدولة في تحقيق طفرة

وأضاف سيدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "شركات الأجهزة الكهربائية رفعت الأسعار بحجة أن سعر الدولار ارتفع، والمواطن لم يعد قادرا على شراء الأجهزة الكهربائية".

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة: "العميل بيدخل يتصدم من الأسعار اليوم"، متابعا: "هناك ركود في الأسواق حاليا"، مضيفا: "تجار الأجهزة الكهربائية أصبحوا منبوذين بسبب الأسعار المرتفعة".

وأوضح جورج سيدرة: "المنتج اللي كان سعره 20 ألف زاد 2000 جنيه"، معقبا: "المواطن متعجب من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية".

وطالب سيدرة الدولة بالتدخل لضبط الأسعار في الأسواق، معقبا: "أناشد وزير التجارة والصناعة تثبيت أسعار الاجهزة الكهربائية حتى نهاية العام"، مضيفا: "الدولة لابد أن تتدخل لضبط الأسعار.. والأجهزة الكهربائية مع ارتفاع الأسعار ستصبح سرقة بعد ذلك".

وأكمل رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة:" المواطن محبط من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، لذلك أناشد رئيس الوزراء تثبيت أسعار الأجهزة الكهربائية لمدة 6 أشهر"، موضحا: "أصحاب المصانع يفرضون الأسعار على تجار الأجهزة الكهربائية".
 

شعبة الأجهزة الكهربائية الأجهزة الكهربائية برنامج على مسئوليتي اسعار الاجهزة الكهربائية الإعلامي أحمد موسى سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

حمو بيكا يعلن استقبال مولودته الأولى ..صورة

ترشيحاتنا

مستوى الرؤية .. تحذير عاجل من الأرصاد لقائدي المركبات على الطرق السريعة

فيات تيبو 2022 "كسر زيرو" للبيع.. بهذا السعر

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

خلي بالك وأنت رايح شغلك الصبح.. تحذير من أحمد موسى على الهواء| فيديو

الولايات المتحدة تكشف مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس

أحد أبطال حرب أكتوبر: إسرائيل كانت تخدع العالم وتنشر أخبارا كاذبة قبل حرب 1967


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجبتها بعد 9 أعوام صبر..فيديو مؤثر لأم فلسطينية مع طفلتها

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

بعد تصدر بيومي فؤاد الترند..مهندس شاب يخسر شقى عمره لهذا السبب

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ