شعبة الأجهزة الكهربائية: المواطن لم يعد قادرا على الشراء.. ونناشد الحكومة التدخل..فيديو

قال جورج سيدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، إن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنحو 15%.

وأضاف سيدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "شركات الأجهزة الكهربائية رفعت الأسعار بحجة أن سعر الدولار ارتفع، والمواطن لم يعد قادرا على شراء الأجهزة الكهربائية".

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة: "العميل بيدخل يتصدم من الأسعار اليوم"، متابعا: "هناك ركود في الأسواق حاليا"، مضيفا: "تجار الأجهزة الكهربائية أصبحوا منبوذين بسبب الأسعار المرتفعة".

وأوضح جورج سيدرة: "المنتج اللي كان سعره 20 ألف زاد 2000 جنيه"، معقبا: "المواطن متعجب من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية".

وطالب سيدرة الدولة بالتدخل لضبط الأسعار في الأسواق، معقبا: "أناشد وزير التجارة والصناعة تثبيت أسعار الاجهزة الكهربائية حتى نهاية العام"، مضيفا: "الدولة لابد أن تتدخل لضبط الأسعار.. والأجهزة الكهربائية مع ارتفاع الأسعار ستصبح سرقة بعد ذلك".

وأكمل رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة:" المواطن محبط من ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، لذلك أناشد رئيس الوزراء تثبيت أسعار الأجهزة الكهربائية لمدة 6 أشهر"، موضحا: "أصحاب المصانع يفرضون الأسعار على تجار الأجهزة الكهربائية".

