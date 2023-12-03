خسائر الدولار مستمرة|رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية" الشركات سبب ارتفاع الأسعار.. والوضع مش طبيعي

شهدت الأيام الماضية تراجع شديد في أسعار الدولار بالسوق الموازي، حيث خسر الدولار من قيمتة ما يقرب من 12 جنيه مصري تقريبًا في أقل من 24 ساعة فقط، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية تراجع بعد إنخفاض سعر الدولار.

الأجهزة الكهربائية

أسعار الأجهزة الكهربائية

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، إن ارتفاع سعر صرف الدولار بقيمة جنيه أو اتنين يتسبب في رفع أسعار الأجهزة بنسبة 10%.

وأشار سدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، ليا 40 سنة في المهنة دي ومشفتش اللي بيحصل ده قبل كده الوضع مش طبيعي"، لافتًا إلى أنه بعد انخفاض سعر الدولار لم تتخفض أسعار الأجهزة، معلقا: "مفيش انخفاض كله زيادات زيادات".

عروض يناير الوهمية

وتابع سدرة، إنّ بعض الشركات قررت رفع أسعار الأجهزة تمهيدا لتقديم عروض في شهر يناير المقبل، واصفا هذه العروض بأنها وهمية، وهناك بعض الشركات المستوردة طلبت من التجار الدفع بالدولار لشراء منتجاتهم، مؤكدا أن هذه الشركات معروفة وتمارس دولرة في السوق.

واستكمل: "أنا رديت على الشركات وقلتلهم لو عاوزين التاجر يشتري بالدولار يبقى خلوه يبيع بالدولار.. العملية نسبة وتناسب".

وأشار إلى أن الوضع الحالي يمثل مشكلة كبيرة يشترك فيها الجميع، سواء التُجَّار أو المُصنعين لكن الجميع مشارك في هذا الوضع غير الطبيعي.

أسباب تراجع الدولار في السوق السوداء

هناك أكثر من سبب وراء تراجع الدولار فى السوق السوداء، وتسجيله لخسارة فادحة للمتعاملين مع الدولار الاسود، لعل ابرزها:

تهديد البنك المركزى للشركات التى تتعامل مع السوق السوداء بتجميد كافة حساباتها البنكية.

وزارة المالية أشارت الى فرض الضرائب بالدولار على الشركات التى تتعامل بالدولار او اى عملات أجنبية اخرى.

تصريحات رئيس الوزراء الاخيرة بقرب انتهاء ازمة الدولار خلال الفترة القصيرة القادمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء السبت الماضي 18 نوفمبر ، أن أزمة العملة التي تمر بها مصر هي أزمة مؤقتة، وستنتهي في فترة قصيرة جدا.

الدولار

خسائرالدولار بالسوق الموازي

واصل الدولار في السوق السوداء الهبوط المدوي خلال تعاملات أمس الجمعة، عقب قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة.

وتراجع الدولار الأسود الى مستوى 41جنيه للدولار الواحد، حيث تم التداول عليه اليوم بين 40جنيه و 39جنيه وسجلت الخسائر من امس حتى الان 11جنيها في أقل من 24ساعة.



