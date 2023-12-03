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مرأة

أقدم الأعشاب.. فوائد القرفة لمرضى السكر

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغدية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد القرفة لمرضى السكر..


1- القرفة تحرق السكر
من أقدم الأعشاب المعروفة بفوائدها الصحية عشب القرفة .
أما أحدث تلك الفوائد التي توصلت إليها الأبحاث فهي أن تناول القرفة يساعد في السيطرة علي مستوي سكر الدم الجلوكوز أي أنها مفيدة جدا لمرضي السكر .
إن القرفة تحتوي على عدة مركبات نباتية وقد وجد إن احد هذه المركبات يزيد من حرق الجلوكوز داخل الخلايا بدرجة تصل إلى عشرين مرة أو أكثر كما يتميز هذا المركب بدرجة عالية كمضاد للأكسدة .

2- القرفة مضاد حيوي و طبيعي
تحتوي القرفة على كيماويات نباتية أخري منها نوعان ، أحدهما يسمي أوجينول و الآخر يسمي جيرانيول و وجد أن كليهما يتميز بتأثير مضاد للبكتيريا و الفطريات .
ولذا فإن تناول القرفة مفيد في حالات العدوى والمرض وأيضا في حالات تكاثر الفطريات بالجسم أو بالجلد .

3- القرفة تسكن الآلام وتقاوم تقلص العضلات
في المرة القادمة عندما تعاني من آلام بمفاصلك أو تبيس بأصابعك أو ألم برقبتك بسبب تقلص العضلات تناول القرفة، فالقرفة تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات وتفيد في تخفيف ألم المفاصل والعضلات.

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