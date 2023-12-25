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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مدير إحدى شركات الأجهزة الكهربائية: صادرات مصر الهندسية ترتفع لتسجل 2 مليار دولار

صدى البلد

قال طارق رفعت المدير الأقليمي لإحدى شركات الأجهزة الكهربائية العالمية في مصر، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا طفيفًا خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة زيادة 1%، حيث بلغت 2.002 مليار دولار مقابل 1.982 مليار دولار لنفس  الفترة من عام 2022، فيما زادت صادرات القطاع خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 4% حيث بلغت 339.7 مليون دولار مقارنة بـ 327.6 مليون دولار في يونيو 2022.


وأضاف انه تم اطلاق مبادرة في مجال المسؤولية المجتمعية بتوفير بعض المنتجات  من أجهزة تسخين المياه والتدفئة لغير القادرين والمستفيدين من المشروعات المجتمعية 

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وأوضح أن  هذه الاتفاقية تهدف لخدمة المجتمع الدولى من خلال 64 شركة عاملة فى مجال التسخين و التدفئة المركزية فى 42 دولة ، لافتا الى أن مجموعة اريستون العالمية وعدت بتطوير هذا التعاقد والتعاون ليمتد طوال العام القادم 2024 بمزيد من الدعم العينى للمساهمة فى التنمية المستدامة فى المجتمع المصري.

وأوضح أن بتوقيع الاتفاقية نلتزم بتوفير التدفئة للفئات المستفيدة من لمشاريع  غير القادرين في مصر مثل مشروع ابن السبيل ومشروع مساعدة المقبلين على الزواج من الأيتام و ذلك من اجل ارساء مبدأ توفير الراحة المستدامة للجميع و توفير المياه الساخنة فى الاجواء الشتوية الباردة بجودة عالية وعالمية.

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