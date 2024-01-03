ياريته ما اتكلم | سمير فرج يعلّق على تصريحات حسن نصر الله

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن حسن نصر الله أمين عام حزب الله قال في أغسطس الماضي إنه لن يصمت ولن يسمح بأي عملية اغتيال للبناني أو فلسطيني داخل الأراضي اللبنانية وأنه يجب على إسرائيل أن تعي ذلك، وعلى الرغم من ذلك ورغم اغتيال صالح العروري القيادي بحماس في لبنان ولم ينفذ تصريحاته.

حديث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "فرج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن تصريحات حسن نصر الله التي لم تنفذ يجب على المواطنين النظر إلى صاحب الكلمة التي يوفي بها، والرئيس السيسي كلمته كانت فاصلة وتحدث أنه سيدخل التاريخ بعد موقفه من القضية الفلسطينية ورفضه خروج الرعايا الأمريكيين إلا بعد دخول المساعدات، وذلك هو الفارق بين مصر وأي دولة في العالم.

وتابع اللواء سمير فرج: "كل مصري لازم يبقى فرحان ببلده إن بلده عظيمة وتفي بكلماتها، وكلمة حسن نصر الله اليوم كانت وحشة جدا وكنت ممكن اكتب له كلمة أحسن منها، وياريت ما يتكلم".