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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أكذوبة ولا يعرفون حقوق الإنسان.. بسمة وهبة تهاجم الغرب بسبب غزة |فيديو

الاعلامية بسمة وهبة
الاعلامية بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها تشعر إن شعب قطاع غزة ينتهي، حيث يتعرض للإبادة بواسطة العدوان الإسرائيلي، موضحةً أن العالم المتحضر كذبة، وكذلك الإنسانية وحقوق الإنسان والشعارات الرنانة التي ترفعها الدول الغربية.

وأضافت وهبة، من خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور: "الدول الغربية جعلتنا نعيش وهما بأننا متحضرون، كنا نعتقد أن هؤلاء الناس متحضرون، فقد دمروا دولا بدعم عدم تطبيق الديموقراطية وأن النظام قمعي، واحتلوا دولا بدعوى وجود تعذيب، وحاصروا دول اقتصاديا وتسببوا في تجويع أهلها بسبب حقوق الإنسان".

الدول الغربية لا تعرف حقوق الإنسان

وتابعت: "الدول الغربية لا تعرف حقوق الإنسان، أي حقوق إنسان تدعيها هذه الدول، أقصد أمريكا والدول الأوروبية، كل هؤلاء أكذوبة كبيرة فضحتها أحداث غزة، فبعد أن ملأوا العالم بالحديث عن حقوق الإنسان لم نرَ تطبيقا لهذه الفزاعة في قطاع غزة خلال الأحداث الأخيرة".

 

غزة العدوان حقوق إنسان حقوق الإنسان قطاع غزة

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