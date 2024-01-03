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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسريب معلومات عن اجتماعه.. تفاصيل اغتيال إسرائيل لـ صالح العاروري في لبنان

عدوان إسرائيل
عدوان إسرائيل

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس له طبيعة خاصة لأنه حدث بمنطقة تقع داخل مربع أمني خاص بحزب الله، فالضاحية الجنوبية هي عبارة عن مربع أمني معروف تابع لحزب الله على المستويات كافة.

وأضاف سنجاب في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، "لم يستطع أحد الحديث حتى الآن عن تسريب معلومات أو الإدلاء بمعلومات عن مكان هذا الاجتماع للجانب الإسرائيلي، ولكن من الواضح أن ثمة معلومة مؤكدة وصلت إلى الجانب الإسرائيلي حول هذا الاجتماع وموعد انتهائه وانصراف العاروري منه وتوجهه إلى سيارته".

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن دقة الاستهداف تقول بأن ثمة معلومات دقيقة للغاية بُنيت عليها هذه العملية، مشيرًا إلى أن هذه العملية مماثلة لعملية نفذت في الجنوب اللبناني قبل عدة أسابيع، حينما تم استهداف عدد من مسؤولي حركة حماس في الجنوب بقذائف موجهة أثناء تواجدهم في سياراتهم على طريق خارج قواعد الاشتباك، وهو ما يعني أن تحركات هذه القيادات كانت مرصودة وهناك معلومات مؤكدة حول وجودهم، واستطاعت إصابة أهدافها".

العدوان الإسرائيلي لبنان حزب الله حركة حماس الاشتباك

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