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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انفصام حقيقي عن الواقع .. إبراهيم عيسى يهاجم خطاب حسن نصر الله

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

شن الإعلامي إبراهيم عيسى، هجوما حادا على خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اليوم، مشيرا إلى انه يعبر عن انفصام حقيقي عن الواقع.

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وأضاف ايراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن حسن نصر الله هو أذكى من في المحور الذي يطلق على نفسه مقاومة وأشدهم براعة وخطابة ولكن نشفق على بيان ما يسمى نفسه محور المقاومة".

وأضاف ابراهيم عيسى،  أنه يشفق على من يطلقون على أنفسهم مسمى محور المقاومة لأنهم يعيشون داخل شرنقة ومنفصلون عن الواقع، موضحا أن موقفنا مما سيحدث في غزة سيفرق معنا كثيرا في مختلف الملفات بما فيها الملف الاقتصادي.

وتابع: خطاب حماس ومؤيديهم متهاوي من ناحية المنطق وكأننا قصاد فصام عن الواقع وخلق حالة افتراضية وكل أنصار حماس وداعميها من اليسار وحتى اليمين عايشين جوه فقاعة ومش قادرين يشوفوا الحقيقة، وعلينا ألا نتخذ الموقف بالعواطف والمشاعر فقط ويجب أن نقرأ المشهد بشكل واقعي ويكون مطروح أكثر من صوت ووجهة نظر".

إبراهيم عيسى الملف الاقتصادي الأمين العام لحزب الله الإعلامي إبراهيم عيسى نصرالله

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