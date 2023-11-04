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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تحذر: مصير لبنان يتوقف على تصرفات حسن نصرالله تجاه تل أبيب

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم السبت، إن مصير لبنان سيتحدد إذا ارتكب زعيم حزب الله حسن نصر الله خطأ ضد تل أبيب.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، حذر جالانت خلال زيارته الحدود الشمالية، من “ارتكاب خطأ”، أثناء زيارته لشمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية متكررة من قبل حزب الله.

وأضاف: “نحن في موقف دفاعي في الشمال ونهاجم بكل قوة في قطاع غزة، هذه هي أولويتنا”.

ولفت جالانت: «لسنا مهتمين بالدخول في حرب في الشمال، لكننا مستعدون لأي مهمة، ويحتفظ سلاح الجو بمعظم قوته للساحة اللبنانية، ضد حزب الله”.

وقال جالانت إن زعيم حماس يحيى السنوار “ارتكب خطأ وحدد مصير حماس ومصير غزة”، محذرًا "إذا أخطأ نصر الله، فإنه سيحسم مصير لبنان".

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي لبنان حسن نصر الله تل أبيب الاحتلال الاسرائيلي

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