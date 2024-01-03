بسمة وهبة: المشكلة بين شيرين والجمهور العراقي مختلفة.. ولم تقصد إهانتهم

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن ثمّة مشكلة اختلقت بين المطربة شيرين عبد الوهاب وشعب العراق، موضحةً: “من الواضح أنه حدث سوء تفاهم مع شيرين، وقبل التفكير في أنها أخطأت أم لا؛ يجب أن نسأل: هل هناك مشكلة بين الطرفين؟، لا، هذا لم يحدث".

وأكدت "وهبة"، من خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور: "ليس هناك ما يجمع شيرين والشعب العراقي إلا الحب والود والاحترام، فهي شخصية عفو جدا، وهذا الأمر قد يكون عيبا، وفي حفلة شيرين الأخيرة قالت أنتو محسسني إني جايه من العراق".

وتابعت : "أقول لأحبابنا في العراق إن هذه الكلمة دارجة في مصر، لدينا مصريون كثر كانوا يعملون في العراق بنظام الإعارة، مثل بعض المدرسين وعمال البناء والأطباء، وكانوا يعودون إلى بلدهم بعد سنوات طويلة، وكان عندما يرجع المصري يسأله ذووه عن الفيديو والكاسيت والبطانية".

وأكدت بسمة وهبة: "شيرين كانت تقصد أنها لم تتأخر أو تبتعد عن بلدها لسنوات طويلة، وشيرين لا تقصد أي خطأ، ولا يستطيع أحد إهانة شعب العراق، وشيرين محبة للعراق وأهله، كما أن أهل العراق يحبونها".