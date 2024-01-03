إبراهيم عيسى: مصر تُحبط خطط إسرائيل وتدير ملف العدوان على غزة باحترافية

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مواقف الدولة المصرية عتيدة وحاسمة منذ حدوث العملية العسكرية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، مضيفا أن أي منصف سينظر إلى الأداء المصري منذ 7 أكتوبر، نظرة إجلال واحترام وتقدير لهذه القدرات الكبيرة ورفيعة المستوى في إدارة المشهد".

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن مصر منعت التهجير ومحاولات دفع الشعب الفلسطيني إلى سيناء وتصفية القضية، مؤكدا أن مصر كانت واضحة في موقفها حكومة وشعبا، وقدرتها العظيمة وصلابتها في إفساد هذا النهج والسياسة، لدرجة أن الإسرائيليين يفكروا في تغيير خططهم.

واستكمل الإعلامي إبراهيم عيسى، أن : "في إسرائيل بيفكروا يعملوا خطط تهجير للفلسطينيين في دول أوروبية أو إفريقية، ولكن الشعب الفلسطيني يرفض، ويجهض المشروعات، إلا من في قلبه مرض، ويتعاطف مع الخروج الفلسطيني من غزة، ويجب أن نحاول تجريدنا من العواطف والمشاعر".