محدش يقول بنطبل.. سمير فرج: السيسي أصدر 5 قرارات مهمة بشأن مصر

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بـ 5 أمور مهمة، أولها هي التخلص من جماعة الإخوان الإرهابية، وثانيها العمل على تقوية القوات المسلحة المصرية، وثالثها ترسيم الحدود البحرية، ورابعها الإصلاح الاقتصادي، مضيفا: "وأنا في لندن من سنتين، قابلت بطرس غالي، وهو واحد من أهم الاقتصاديين في العالم، واليونان لما حصلت مشكلة اقتصادية، خدوه، وكذلك في نيجيريا".

قرارات الرئيس السيسي

أضاف "فرج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه بعدما قابل بطرس غالي، أكد الأخير أنه كان يرغب في العمل مع الرئيس السيسي، موضحا" "قالي لو الإصلاح الاقتصادي كنا عملناه زمان؛ كنا بقينا زي سنغافورة وما إلى ذلك، والناس خوفتوا في وقت مبارك من الإصلاح الاقتصادي، وتأخرنا فيه".

وأشار سمير فرج، إلى أن خامس أمر مهم من الرئيس السيسي، هو تدشين مبادرة حياة كريمة، والتي ساعدت كثيرا، مؤكدا: "محدش يقول إننا بنطبل للرئيس السيسي، هو عمل 5 أمور مهمة جدا ساعدت في تقوية الدولة المصرية".