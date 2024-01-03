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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الثقافة الفلسطيني: مصر لها موقف مشرف في رفض تهجير أهلنا بغزة

غزة
غزة

أكد الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني، أن مصر لها موقف مشرف في رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، مضيفا أن مصر تقدم للقضية الفلسطيني الكثير والكثير.

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سوليفان يناقش مع وزير إسرائيلي جهود إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة

وأضاف وزير الثقافة الفلسطيني، في حوار مع الإعلامية ايمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تشن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني ، لافتا إلى أن هذه الحرب غير مسبوقة في التاريخ لإبادة الشعب الفلسطيني.

وأشار الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني، إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حرب على البشر والحجر والشجر، وما يحدث في غزة غير مسبوقة في التاريخ.

وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف إطلاق سراح الرهائن تهجير الفلسطينيين وزير الثقافة قطاع غزة فلسطين غزة

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