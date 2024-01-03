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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمين خطة النواب : 80% من إيرادات الدولة المصرية مصدرها أموال الضرائب

النواب
النواب

أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السنة المالية تبدأ في 1 يوليو من كل عام وما يحدث من قرارات زيادات في الأسعار أمر غير منطقي وغير سياسي، موضحا أن السياسة غائبة عن الحكومة والدفاع عن القرارات يتم في اسوأ طرق التعبير.

وأشار إمام، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، إلى أن 80% من ايرادات الدولة مصدرها أموال الضرائب، موضحا أن سياسات الحكومة ليست سياسية ولم تأخذ وقتها في النقاش، وكل الأرقام وكل المؤشرات المعلنة من الحكومة تتعرض للهبوط والصعود حسب مجريات الأسواق.

الإصلاح الاقتصادى الإعلامي إبراهيم عيسى إبراهيم عيسى النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة إيرادات الدول أموال الضرائب

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