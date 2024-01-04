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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

12 مليون يورو.. الشباب السعودي يسعى للتعاقد مع نجم نابولي الإيطالي

نابولي
نابولي

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن نادي الشباب السعودي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع ماتيو بوليتانو لاعب نابولي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، قدم نادي الشباب السعودي عرضا بقيمة 12 مليون يورو، للتعاقد مع ماتيو بوليتانو، جناح نابولي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأضافت الشبكة أن بوليتانو سيحصل، وفقا للعرض السعودي، على راتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو لمدة 3 مواسم.


ولا يعد اهتمام الشباب بالحصول على توقيع بوليتانو بالأمر الجديد، حيث أجرى النادي السعودي محاولة لحسم الصفقة في الصيف الماضي.

ويبلغ بوليتانو من العمر 30 عاما، فيما ينتهي عقده الحالي مع فريق الجنوب الإيطالي في يونيو/حزيران 2025.

وكان بوليتانو قد انتقل من إنتر ميلان إلى نابولي مقابل 23.5 مليون يورو في عام 2021.
 

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