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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برازيلي الجنسية.. تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك مع مدير فني أجنبي

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن أن ميكالي، المدير الفني لصفوف المنتخب الأولمبي هو المرشح الأقوى لتدريب نادي الزمالك خلال الفترة الراهنة، لافتا إلى أنه كانت هناك بعض المفاوضات خلال الفترة الماضية مع ثلاث أو أربع مدربين آخرين لتولي قيادة الزمالك. 

مدرب الزمالك الجديد

وأضاف "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو" المذاع من خلال قناة "تن"، أن هناك محاولات مع المدير الفني البرازيلي ليقود الفريق بعد الأولمبياد المقبلة. 

وتابع أن نادي الزمالك يبحث بقوة عن مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة، والاسم الأقرب حتى تلك اللحظة للتواجد في صفوف الزمالك هو ميكالي مشيرا إلى أن المفاوضات مازالت جارية بين الطرفين في الفترة الراهنة. 

الزمالك مدير فني أجنبي نادي الزمالك مدرب الزمالك الجديد قناة تن برنامج البريمو

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