لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

ردًا على صفقة عمر كمال عبد الواحد

أفاد الإعلامي أحمد شوبير بآخر تطورات صفقات نادي الزمالك، حيث يفاوض النادي لاعب الاتحاد السكندري هشام صلاح بسبب اهتمام الأهلي به.

الزمالك يدخل في صفقة للتعاقد مع هشام صلاح بعد أن حصل الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد.

أضاف شوبير أن الزمالك يدرس بجدية التعاقد مع ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر الحالي، ولاعب الأهلي السابق.

وكشف عن مفاجأة بشأن أحمد فتوح، حيث لا يوجد مانع داخل الزمالك لرحيله بعد كأس الأمم الأفريقية، ولكن لا يوجد عرض لبيعه حتى الآن.

أخيرًا، أشار إلى أن ملف رحيل أحمد زيزو مغلق تمامًا، ما لم يصل عرض خرافي سيتم النظر فيه.