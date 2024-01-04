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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب عمر كمال عبد الواحد.. تحرك عاجل في الأهلي خوفا من ضياع الصفقة

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن حقيقة ما يتردد حول توقيع عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي فيوتشر وموقفه من الانضمام لصفوف النادي الأهلي قائلا إن عمر كمال عبد الواحد تردد كلام أنه وقع لصفوف النادي الأهلي، ولكن حتى الآن لم يتم التوقيع بشكل رسمي ومازال هناك مفاوضات مع اللاعب ومفاوضات قوية مع نادي فيوتشر كذلك. 

الأهلي يتحرك لضم عمر كمال عبد الواحد 

وأضاف "صادق"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تن"، أن هناك محاولات مع اللاعب لإنهاء التعاقد مع اللاعب قبل السفر إلى الأمم الأفريقية إذ يوقع اللاعب قبل السفر وخوض مباراة كأس الأمم الأفريقية، "عشان اللاعب يكون موجود في النادي الأهلي، بسبب خوف الأهلي من إمكانية تلقي اللاعب عروض احتراف أو عروض مغرية قد تؤدي إلى فشل انتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي". 

وتابع إسلام صادق أن هناك تحرك قوي ومكثف من النادي الأهلي من أجل الحصول على توقيع اللاعب قبل السفر وخوضه لبطولة كأس الأمم الأفريقية برفقة منتخب مصر، "مين اللي هيخلي اللاعب يوقع؟ هسيب الموضوع ده شوية وهقولها بعدين في حالة توقيعه هقول مين معاه العقود، وبيحاول يقنع اللاعب بالتوقيع دلوقتي، ولكن في الأيام دي مش هقدر أقول حاجة". 

عمر كمال عبد الواحد الأهلى النادي الأهلي إسلام صادق كأس الأمم الافريقية

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