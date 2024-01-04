تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن آخر تطورات أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد قرار الشئون القانونية باتحاد الكرة بتحويل الأخير إلى لجنة الانضباط بسبب لجوئه إلى المحاكم المدنية.

وأشار “شبانة” إلى أن محامي حسين الشحات طلب بمذكرته بالمحكمة شهادة جمال علام، رئيس الاتحاد وعامر حسين عضو مجلس الإدارة ومراقب المباراة مع إرفاق تقريره في محضر الجلسة القادمة التي ستكون علنية.

وأوضح “شبانة” أن الأهلي يخطط لتصوير الجلسة وإرسالها إلى الفيفا في شكواه ضد اللاعب وبيراميدز مع قرار اتحاد الكرة للجنة الانضباط لإثبات لجوء اللاعب إلى المحاكم المدنية.

كما أشار إلى أن الجيم القانوني بين فريقي الدفاع لا ينفي خطأ “الشحات”، ورغم عقوبته من قبل ناديه واتحاد الكرة، إلا أن لجوء الشيبي للمحاكم يُعتبر أمرًا غير رياضي.