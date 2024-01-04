إعاشة كاملة.. مصر تقيم معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في خان يونس

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بأن مصر تقيم معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في خان يونس .

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، :" معسكر الإغاثة المصري في خان يونس يشمل إقامة 1050 خيمة بإعاشة كاملة".

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الخميس، أنها دمرت دبابة إسرائيلية من نوع ميركفاه بعبوة "شواظ" غرب المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها على تليجرام، إنها دمرت دبابة إسرائيلية آخري من نوع ميركفاه بقذيفتي "الياسين 105 " شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.