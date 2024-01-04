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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر الفلسطيني يوضح تفاصيل معسكر الإغاثة المصري في خان يونس.. فيديو

معسكر إغاثة
معسكر إغاثة

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة صعب جدا.

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لقطات مصورة لـ معسكر الإغاثة المصري في خان يونس بغزة .. فيديو

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الهلال الأحمر: ننشئ معسكر إغاثة في خان يونس يتسع لـ7 آلاف فرد


وأضاف الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هناك نحو 1.8 مليون فلسطيني نزحوا إلى الجنوب من المناطق الشمالية، منهم 900 ألف طفل"، لافتا: "الظروف صعبة للغاية بسبب استمرار الاستهدافات".

 

وأشار: "الهلال الأحمر المصري يقوم بمبادرة لإقامة معسكر إغاثة في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة على مساحة 100 فدان "، موضحا: "جهد مشكور من الهلال الأحمر المصري حول إيجاد معسكر للنازحين".

وتابع: "نعمل مع الهلال الأحمر المصري لإقامة هذا المعسكر لإيواء النازحين"، مضيفا: "المرحلة الأولى تضم 300 خيمة، ومن ثم الوصول إلى 1000 خيمة، والمرحلة الثانية تخدم عدد من المواطنين للتخفيف من المعاناة التي يعيشونها".

واسترسل الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني،: "كميات المساعدات التي تدخل قليلة جدا مقارنة باحتياجات السكان".

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