الهلال الأحمر: ننشئ معسكر إغاثة في خان يونس يتسع لـ7 آلاف فرد

كشف محمد حسن، مسئول الاستجابة بالهلال الأحمر المصري، تفاصيل إقامة معسكر إغاثة مصري في خان يونس جنوبي قطاع غزة .

وقال محمد حسن في تصريحات له على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" الهلال الأحمر المصري يحرص كل الحرص على نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة سريعًا من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني".

وأضاف محمد حسن :"نعمل الآن على بناء مخيم يتسع لاستقبال 7 آلاف مواطن بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وسيتم إمداد المواطنين داخل المخيم بكل سبل الحياة بشكل يومي متواصل"

وفي وقت سابق، أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن مصر تقيم معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في خان يونس.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن معسكر الإغاثة المصري في خان يونس يشمل إقامة 1050 خيمة بإعاشة كاملة.