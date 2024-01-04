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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لقطات مصورة لـ معسكر الإغاثة المصري في خان يونس بغزة .. فيديو

معسكر الإغاثة المصري
معسكر الإغاثة المصري بخان يونس

عرضت قناة " القاهرة الإخبارية" لقطات مصورة لمعسكر الإغاثة المصري في منطقة خان يونس  جنوبي قطاع غزة.

 

إعاشة كاملة.. مصر تقيم معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في خان يونس

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 وأظهرت اللقطات للاستعدادات الجارية على قدم وساق لتشييد معسكر الإغاثة المصري في خان يونس لتقديم المساعدة لاهالي قطاع غزة .

وفي وقت سابق، أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن مصر تقيم معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في خان يونس.

 

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن معسكر الإغاثة المصري في خان يونس يشمل إقامة 1050 خيمة بإعاشة كاملة.

كما أكد مصدر مصري للقاهرة الإخبارية، أن المنهج المصري كان وما زال التصدي لمشروع تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم منعا لتصفية القضية.

 

الإغاثة مصر غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

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