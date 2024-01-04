لقطات مصورة لـ معسكر الإغاثة المصري في خان يونس بغزة .. فيديو

عرضت قناة " القاهرة الإخبارية" لقطات مصورة لمعسكر الإغاثة المصري في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات للاستعدادات الجارية على قدم وساق لتشييد معسكر الإغاثة المصري في خان يونس لتقديم المساعدة لاهالي قطاع غزة .

وفي وقت سابق، أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن مصر تقيم معسكر إغاثة على مساحة 100 فدان في خان يونس.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن معسكر الإغاثة المصري في خان يونس يشمل إقامة 1050 خيمة بإعاشة كاملة.

كما أكد مصدر مصري للقاهرة الإخبارية، أن المنهج المصري كان وما زال التصدي لمشروع تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم منعا لتصفية القضية.