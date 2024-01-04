غلق شارع صلاح الدين.. نداء عاجل من الجيش الإسرائيلي إلى سكان غزة

حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المدنيين في قطاع غزة من استخدام شارع صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي بين الشمال والجنوب، في الوقت الذي يكثف فيه القصف في الأجزاء الوسطى والجنوبية من القطاع، وفقًا لشبكة CNN.

وبدلاً من ذلك، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الفلسطينيين السفر عبر شارع الرشيد، وهو الطريق الساحلي إلى الغرب.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه لن يسمح للناس بالانتقال من جنوب غزة إلى شمالها.

ونشر الجيش الإسرائيلي على منصة إكس، أن الممر الإنساني في شارع صلاح الدين مغلق اعتبارا من اليوم، حيث سيتم تغيير موقعه إلى شارع الرشيد.

وأضاف أن "الممر الإنساني لشارع الرشيد سيكون مفتوحا للسفر فقط من شمال قطاع غزة إلى جنوبه سواء سيرا على الأقدام أو بالسيارة، ابتداء من اليوم بين الساعة 09:00 والساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (يبدأ الساعة 2 صباحًا بالتوقيت الشرقي)".

وتابع: "سيتم تعليق تعليق تكتيكي مؤقت للأنشطة العسكرية لأغراض إنسانية في حيي البروك ويافا بدير البلح بوسط غزة، من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 بعد الظهر، بغرض تجديد الإمدادات".

وأدى القصف الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للاتصالات والكهرباء، مما ترك العديد من السكان غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت والطاقة.