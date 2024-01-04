خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 44 جنديا بمعارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 44 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2290 شخصا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تسريح 90 جنديًا من الخدمة بسبب صعوبات عقلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 1600 جندي عانوا من أعراض التوتر والخوف وصدمة المعركة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش قولها إن معظم الجنود جاءوا للعلاج بعد أربعة أسابيع من 7 أكتوبر، الذي سبق بداية المناورة البرية في قطاع غزة، اتصل حوالي 3000 جندي بخط المساعدة للصحة النفسية التابع للجيش الإسرائيلي، وتم تسريح 90 جنديًا من الخدمة بسبب صعوبات عقلية.