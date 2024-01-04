القوات المسلحة العراقية: استهداف مقر الحشد الشعبي تعدي على سيادة البلاد

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عبد الله، اليوم الخميس، إن ما جرى من استهداف لمقر الحشد الشعبي في بغداد، هو اعتداء سافر وتعد صارخ على سيادة العراق وأمنه ولا يختلف عن الأعمال الإرهابية.

واتهم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بمسؤولية الهجوم على مقر لمليشيات الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

وقال رئيس وزراء العراق: "التحالف الدولي بقيادة واشنطن يتحمل مسؤولية الهجوم "غير المبرر" على قوات أمنية عراقية".

وأفادت وسائل الإعلامي العراقية، اليوم الخميس، أن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي سيعقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ويأتي ذلك بعد استهداف الولايات المتحدة مقر لمليشيات الحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد، مما أدي أي مقتل قياديين بحركة النجباء.