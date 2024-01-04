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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات المسلحة العراقية: استهداف مقر الحشد الشعبي تعدي على سيادة البلاد

استهداف مقر الحشد
استهداف مقر الحشد الشعبي في العراق

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عبد الله، اليوم الخميس، إن ما جرى من استهداف لمقر الحشد الشعبي في بغداد، هو اعتداء سافر وتعد صارخ على سيادة العراق وأمنه ولا يختلف عن الأعمال الإرهابية.

واتهم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بمسؤولية الهجوم على مقر لمليشيات الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

وقال رئيس وزراء العراق: "التحالف الدولي بقيادة واشنطن يتحمل مسؤولية الهجوم "غير المبرر" على قوات أمنية عراقية".

وأفادت وسائل الإعلامي العراقية، اليوم الخميس، أن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي سيعقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ويأتي ذلك بعد استهداف الولايات المتحدة مقر لمليشيات الحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد، مما أدي أي مقتل قياديين  بحركة النجباء.

شاهد.. اللقطات الأولى لموقع استهداف مقر الحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد

رسميا.. العراق يحمل الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم على مقر الحشد الشعبي

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