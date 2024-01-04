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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. العراق يحمل الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم على مقر الحشد الشعبي

رئيس وزراء العراق
رئيس وزراء العراق

اتهم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بمسؤولية الهجوم على مقر لمليشيات الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

وقال رئيس وزراء العراق: "التحالف الدولي بقيادة واشنطن يتحمل مسؤولية الهجوم "غير المبرر" على قوات أمنية عراقية".

وأفادت وسائل الإعلامي العراقية، اليوم الخميس، أن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي سيعقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ويأتي ذلك بعد استهداف الولايات المتحدة مقر لمليشيات الحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد، مما أدي أي مقتل قياديين  بحركة النجباء.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، بأن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مقرا للحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

وبدورها، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء،  عن مصدر عراقي قوله، إن “القصف على مقر تابع للحشد الشعبي في بغداد أدى إلى قتل 2 وجرح 5”.

شاهد.. اللقطات الأولى لموقع استهداف مقر الحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد

شاهد.. لحظة قصف مقر الحشد الشعبي في بغداد

الولايات المتحدة الحشد الشعبي بغداد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العراق

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