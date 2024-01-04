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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. لحظة قصف مقر الحشد الشعبي في بغداد

شاهد.. لحظة قصف مقر
شاهد.. لحظة قصف مقر الحشد الشعبي في بغداد

أظهر مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، اليوم الخميس، لحظة الهجوم على مقر الحشد الشعبي في بغداد.

 

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، أفادت اليوم الخميس، بأن حركة النجباء العراقية أصدرت بيانا يتهم أمريكا بشن الغارة على مقر للحشد الشعبي في بغداد.

وأعلنت حركة النجباء العراقية، اليوم الخميس، استشهاد معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي طالب السعيدي.

وأوضحت أن “القصف استهدف سيارة القيادي طالب السعيدي داخل مقر للحشد الشعبي شرقي بغداد”.

وكانت وسائل إعلام عراقية، أفادت اليوم، بأن هجومًا بطائرة مسيرة استهدف مقرًا للحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

بدورها، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن مصدر عراقي قوله، إن “القصف على مقر تابع للحشد الشعبي في بغداد أدى إلى مصرع 2 وجرح 5”.

وحسب قناة “العربية” السعودية، أكدت الفصائل العراقية مصرع "أبو تقوى" آمر اللواء 12 في حركة النجباء.

كما أعلنت مصرع علي أبو سجاد، مسئول الدعم اللوجستي في حركة النجباء في الغارة ببغداد.

الحشد الشعبي بغداد حركة النجباء العراقية

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