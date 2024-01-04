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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان شديد اللهجة من سلطنة عمان بشأن تهجير أهالي غزة

سلطنة عمان
سلطنة عمان

أدانت وزارة خارجية سلطنة عمان، اليوم الخميس، التصريحات التي أدلي بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير بشأن تهجير أهالي قطاع غزة وبناء المستوطنات به.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها: "نرفض التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بخصوص تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة".

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها :" تؤكد المملكة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".

بيان عاجل من السعودية بشأن تهجير أهالي غزة

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن تهجير المواطنين من قطاع غزة

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