أحد مشايخ شمال سيناء: 140 شاحنة تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح يوميا

أكد الشيخ إبراهيم أبو عليان، أحد رموز مشايخ شمال سيناء، أن 140 شاحنة تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح يوميا، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول التي قامت بإرسال مساعدات للأشقاء في قطاع غزة.

وقال إبراهيم أبو عليان، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، ان سيناء تشهد تنمية شاملة غير مسبوقة، مؤكدا أنه لا نستطيع أن نحافظ على أمننا القومي بدون التنمية.

القيام بصناعات من خلالها

وتابع أحد رموز مشايخ شمال سيناء، أن سيناء تتمتع بوجود العديد من المواد الخام، مؤكدا أن هناك عدد من المصانع لإستغلال تلك المواد والقيام بصناعات من خلالها.