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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية: نتنياهو يفضل حسابات سياسية على دعم رئيس أركان إسرائيل بالحرب

نتنياهو
نتنياهو

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يفضل حسابات سياسية، على دعم رئيس الأركان الإسرائيلية، هرتسي هاليفي، في الحرب، وذلك نقلا عن هيئة البث الرسمية، التي نقلت عن مصادر من الليكود. 

عودة الإسرائيليين  

وأمس الخميس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه يجب أن يكون هناك "واقع جديد" يسمح للإسرائيليين الذين أخلوا المناطق الشمالية من البلاد بالعودة.

وأشار جالانت، بذلك، إلى التبادل المتكرر لإطلاق النار عبر الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة، ويفصل بين إسرائيل ولبنان، حسبما أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

قطاع غزة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي

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